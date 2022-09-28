Вероятность новых ядерных испытаний в Северной Корее серьезно возросла

Yonhap news: Северная Корея может провести ядерные испытания этой осенью

Вероятность новых ядерных испытаний в КНДР серьезно возросла, пишет агентство Yonhap news.

Северная Корея может провести их в период с 16 октября по 7 ноября, сообщило в среду, 28 сентября, южнокорейское разведывательное агентство.

Национальная разведывательная служба сделала оценку во время закрытого брифинга для законодателей в парламентском комитете по разведке, сообщил журналистам член палаты представителей правящей Партии народной власти Ю Сан Бом.

Ранее в Японии заявили о запущенной по нестандартной траектории ракете КНДР. После этого генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что Северная Корея «в будущем может предпринять новые провокации, включая проведение ядерных испытаний».