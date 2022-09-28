Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вероятность новых ядерных испытаний в Северной Корее серьезно возросла

Yonhap news: Северная Корея может провести ядерные испытания этой осенью

Фото: Globallookpress.com

Вероятность новых ядерных испытаний в КНДР серьезно возросла, пишет агентство Yonhap news.

Северная Корея может провести их в период с 16 октября по 7 ноября, сообщило в среду, 28 сентября, южнокорейское разведывательное агентство.

Национальная разведывательная служба сделала оценку во время закрытого брифинга для законодателей в парламентском комитете по разведке, сообщил журналистам член палаты представителей правящей Партии народной власти Ю Сан Бом.

Ранее в Японии заявили о запущенной по нестандартной траектории ракете КНДР. После этого генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что Северная Корея «в будущем может предпринять новые провокации, включая проведение ядерных испытаний».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Европа собралась смягчить некоторые санкции против России
Раскрыто новое меню потолстевшего медведя Диксона в Московском зоопарке
Разработан способ 100-процентной переработки пластика
Адвокат Медведчука вывез жесткие диски при отъезде с Украины
Бывший чемпион UFC выбрал между Махачевым и Оливейрой
Известный российский бренд захотел выйти на рынок товаров для дома
Вероятность новых ядерных испытаний в Северной Корее серьезно возросла
Юристы перечислили способы оспорить мобилизацию
Россиянин забил до смерти мотоциклиста битой из-за дорожного конфликта
В ЦБ высказались о смягчении ограничений по снятию евро и долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.