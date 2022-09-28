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Вирусолог назвал самый редкий симптом последних штаммов коронавируса

Вирусолог Волчков: тошнота, диарея и рвота стали самыми редкими симптомами COVID-19

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Тошнота, рвота и диарея стали самыми редкими симптомами последних штаммов COVID-19, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. Редкий симптом он назвал в беседе с Ura.ru.

По его словам, иногда при инфекции верхних дыхательных путей возникает косвенная инфекция желудочно-кишечного тракта, что может сопровождаться иммунной реакцией ЖКТ. «Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко. В основном, классическое грипповое течение», — заверил Волчков.

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Александра Лисица
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