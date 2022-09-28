Латвия решила еще больше обезопаситься от российских туристов

Латвия с 28 сентября вводит режим ЧС на границах с Россией

Власти Латвии в целях предотвращения рисков незаконного пересечения границы из-за объявленной в России мобилизации с 28 сентября вводят режим чрезвычайной ситуации на три месяца в пограничных регионах. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Уточняется, что режим ЧС будет введен на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского уездов, а также в пунктах пропуска через границу в портах, аэропортах, аэродромах и на железных дорогах. Чтобы еще больше обезопаситься от потенциального потока российских туристов, правительство решило также закрыть пункт пропуска Педедзе.

«Существует риск того, что количество мигрантов может быстро увеличиться за короткий промежуток времени, поэтому для того, чтобы пограничники могли быстро привлечь дополнительные ресурсы — Государственную полицию, Службу государственной безопасности и Национальные вооруженные силы — при необходимости необходимо объявить чрезвычайную ситуацию в пограничной зоне», — заявил об опасениях министр внутренних дел Кристапс Элонс.

Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами — соответствующее соглашение вступило в силу 19 сентября. Въезд в эти четыре страны доступен лишь с целью работы, учебы, посещения родственников, гуманитарных миссий, а также дипломатам, работникам сферы международных товарных и пассажирских перевозок и диссидентам.