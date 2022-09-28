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МИД Латвии призвал граждан немедленно покинуть Россию

Глава МИД Латвии Ринкевичс призвал граждан страны немедленно покинуть Россию
Эдгарс Ринкевичс

Эдгарс Ринкевичс. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гражданам Латвии следует воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится там, стоит немедленно уехать. С таким призывом выступил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter.

«Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, — покинуть страну как можно скорее», — написал он.

Ранее посольство США в Москве обратилось к гражданам своей страны с призывом немедленно покинуть Россию. В посольстве объяснили просьбу объявлением частичной мобилизации в России. США не стали исключать, что в связи с этим возможен призыв лиц с двойным гражданством.

Комментируя это, политолог, американист Малек Дудаков заявил «Ленте.ру», что власти США с начала спецоперации неоднократно призывали американцев покинуть территорию России. По его мнению, очередное такое заявление не означает, что в ближайшее время произойдет новый виток напряженности.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября.

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Алина Гончарова
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