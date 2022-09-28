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Москвичам предрекли потепление в городе

Синоптик Леус: в последние дни сентября в Москве ожидается температура выше нормы

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

В последние дни сентября температура в центральной европейской части России повысится на три-четыре градуса выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Однако считать это началом бабьего лета не стоит. Метеоролог в разговоре с «Лентой.ру» также поделился прогнозом погоды на первую неделю октября.

Леус отметил, что с 29 сентября температура в Москве и области пойдет вверх. «Нас ждет после нескольких достаточно холодных дней потепление. Уже завтра температура после сегодняшних плюс 10 в Москве повысится до плюс 13. Пик этой волны придется на 1 октября, когда в Москве будет плюс 15-17 градусов, а по области от 12 до 18. Да, это выше нормы где-то на три-четыре градуса, но погода будет довольно облачная», — сообщил синоптик.

Он добавил, что в последние дни сентября ожидаются кратковременные дожди. На бабье лето в привычном понимании метеорологов, а именно на длительный период теплой, сухой и солнечной погоды, это похоже не будет, подчеркнул специалист.

«К тому же эта волна тепла в Европейской России будет непродолжительной, — спрогнозировал Леус. — Уже в воскресенье температура вновь начнет постепенно понижаться и первые дни октября будут преимущественно прохладными с температурой в дневные часы около плюс 9-13 градусов и опять же с достаточно высокой вероятностью осадков, которые в центральной части европейской России будут идти практически каждый день».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие четыре месяца ряд регионов России ждет аномальная погода. Так, нетипичные теплые октябрь и ноябрь ожидаются в Красноярском и Хабаровском краях, а также в Якутии и Амурской области.

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Виктория Немис
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