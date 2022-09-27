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Вильфанд спрогнозировал аномальную погоду в нескольких российских регионах

Вильфанд заявил, что в ближайшие четыре месяца ряд регионов России ждет аномальная погода

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В ближайшие четыре месяца ряд регионов России ждет аномальная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Аномально теплые октябрь и ноябрь ожидаются в Красноярском и Хабаровском краях, а также в Якутии и Амурской области. В свою очередь, аномально низкие температуры прогнозируются на большей части Чукотки, Камчатки и в Магаданской области.

«Прогноз на октябрь. К востоку от Енисея, в Якутии, Красноярском крае температура ожидается выше нормы. Это касается и Амурской области, Хабаровского края. Ноябрь в целом повторяет октябрьский прогноз — тоже достаточно теплая азиатская часть страны и умеренная температура на европейской территории», — заявил синоптик.

Вильфанд также спрогнозировал аномально теплую погоду в ряде регионов в январе. В частности, это касается севера Урала, Западной Сибири, Красноярского края и северо-запада Якутии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях в ближайшие дни синоптики прогнозируют мокрый снег, ночные заморозки и гололедицу.

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Анастасия Шейкина
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