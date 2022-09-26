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Вильфанд спрогнозировал заморозки и мокрый снег в трех российских регионах

Вильфанд спрогнозировал заморозки в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях
СюжетЛивень в Омске

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях в ближайшие дни синоптики прогнозируют мокрый снег, ночные заморозки и гололедицу. Такую погоду в трех российских регионах пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В Пермском крае, Свердловской, Челябинской области прогнозируется сильные осадки и даже очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание снега, гололедные явления, ночью заморозки до минус 2-4 градусов», — сказал метеоролог.

Заморозки до минус четырех градусов без снега ожидаются в Курганской области, сообщил Вильфанд, подчеркнув, что осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в северных районах Хабаровского края. Помимо этого, в некоторых регионах Западной Сибири температура сразу понизится на 15-20 градусов — в частности, так будет в Омске.

Ранее Вильфанд сообщил, что ряд регионов России накроют мощные дожди. Так, ливни ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Ростовской, Ярославской и Саратовской областях.

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Анастасия Шейкина
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