Несколько российских регионов накроют мощные дожди

Вильфанд спрогнозировал приход сильных дождей и заморозков в ряд регионов России

Ряд регионов России в ближайшие дни накроют мощные дожди. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Синоптик сообщил, что ливни ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Ростовской, Ярославской и Саратовской областях. Дожди также прогнозируются в республиках Северного Кавказа и на Сахалине.

«В некоторых регионах ожидаются неблагоприятные события. В связи с прохождением фронтальных разделов и большой неустойчивостью с 22 по 24 сентября в Краснодарском крае, включая Сочи, будут сильные дожди, в том числе ливневого характера, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду», — сказал метеоролог.

В регионе синоптики также прогнозируют подъем уровня рек до неблагоприятных отметок и риск схода селей в горной зоне. Вильфанд добавил, что подобная ситуация по осадкам складывается и в Ставропольском крае — местами там может выпадать более 50 миллиметров осадков.

Помимо этого, метеоролог сообщил, что с 23 по 25 сентября в Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области придут заморозки до минус трех градусов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал суперлето в некоторых регионах. В середине сентября синоптики обещали до 35-38 градусов тепла прогнозируется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

