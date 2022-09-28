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Известный российский бренд захотел выйти на рынок товаров для дома

Российский бренд одежды Lime захотел выйти на рынок товаров для дома

Фото: Etienne Girardet / Unsplash

Известный российский бренд одежды и аксессуаров Lime захотел выйти на рынок товаров для дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники рынка недвижимости.

По данным издания, в конце июля 2022 года владелец сети Дмитрий Хохлов подал заявку на регистрацию товарного знака Lime Home. В документах было указано, что бренд планирует в том числе поставлять осветительные приборы, товары для декора, посуду и кухонные принадлежности, а также текстильные изделия.

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Заниматься товарами для дома также решили в сети универмагов «Стокманн». Первый подобный магазин планируют открыть на юго-западе Москве в 2023 году. Эксперты предположили, что владельцам Lime вряд ли удастся открыть магазины нового формата до осени 2023 года.

Некоторые специалисты предупредили, что компании могут столкнуться с проблемами логистики и конкурентами. Однако другие заявили, что рынок товаров для дома не успел консолидироваться, поэтому новые бренды могут развиваться.

В марте 2022 года стилист Юлиана Шувалова и модный блогер Юлия Марушкова назвали российские бренды, которые способны заменить западные марки одежды, ушедшие с отечественного рынка. Альтернативой зарубежной продукции могут стать изделия таких компаний, как Befree, Zarina, Lime и другие.

Нина Ташевская
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