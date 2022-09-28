Россиян предупредили о рисках при покупке одного вида жилья

Эксперт Аверс: при покупке микростудии нужно обращать внимание на перепланировку

Россиян предупредили о рисках, с которыми можно столкнуться при покупке одного вида жилья — микростудий. Во время выбора такой недвижимости нужно обратить внимание на законность перепланировки, отмечает владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс. Слова эксперта передают «Известия».

«Большая часть студий, которые сейчас продаются, продаются с нелегальной, неузаконенной перепланировкой, когда "мокрые точки" расположены над жилыми помещениями», — пояснила Аверс. Она подчеркнула, что санузлы и ванные комнаты должны находиться либо на первом и техническом этажах, либо над коммерческим помещением. Кроме того, зачастую под студии незаконно переделывают техэтажи.

Перед покупкой также стоит обратить внимание на состояние коммуникаций и перекрытия в доме, чтобы узнать, позволят ли они добавить новые стены. Лучше всего выбрать объект в маленьком комплексе, где больше 20 микростудий — в больших домах будет хуже качество жизни. Проблемы могут возникнуть с парковкой и инфраструктурой. Эксперт не советует покупать жилье в подвале, так как там нарушаются санитарные нормы.

Ранее в сентябре россиянам назвали стоимость самой дешевой студии в Москве. Речь идет об объекте площадью до 15,7 квадратного метра рядом со станцией метро «Кузьминки», который можно приобрести за 3,9 миллиона рублей.