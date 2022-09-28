Стало известно о планах Турции по альтернативной «Миру» системе

Aydınlık: Турция вскоре расскажет об альтернативной российскому «Миру» системе

Турция вскоре расскажет о платежной системе, альтернативной российскому «Миру». Об этом сообщает газета Aydınlık со ссылкой источники.

«Туристы и торговцы в туристических регионах испытывают трудности с платежами. Они призывают правительство "найти решение"», — говорится в материале. Отмечается, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание с экономическими ведомствами касательно ситуации с «Миром». По информации издания, детали альтернативной системы будут объявлены через день или два.

Ранее газета Yenicağ оценила последствия отказа турецких банков работать с картами российской платежной системы «Мир». По мнению авторов, такое решение негативно отразится на торговле и туризме с Россией, а также нанесет большой удар по денежным переводам с Москвой.

До этого стало известно, что три государственных банка Турции вслед за частными приняли решение о выходе из российской платежной системы «Мир». В то же время официального подтверждения данной информации не поступало.

