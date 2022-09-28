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Мужчина по ошибке получил 2,2 миллиарда рублей на банковский счет

7News: австралиец обнаружил на своем счете 58 млн австралийских долларов и вернул деньги

Фото: Eduardo Soares / Unsplash

Мужчина из Австралии обнаружил на своем банковском счете 58 миллионов австралийских долларов (2,2 миллиарда рублей) и решил рассказать об ошибке. Об этом сообщает 7News.

О произошедшем заявила девушка австралийца, Джесс Дэвис, в социальной сети Twitter. Она сказала, что ее бойфренд обнаружил внушительную сумму в понедельник, 26 сентября. Вместо того, чтобы оставить деньги себе, он решил связаться с банком и вернуть деньги владельцу. «Мы могли бы сейчас жить где-нибудь на собственном острове. Печально», — шутит Дэвис.

В комментариях к публикации многие пользователи похвалили мужчину за честность. Часть из них сочла, что он должен получить вознаграждение за то, что вернул отправленные по ошибке деньги.

Ранее сообщалось, что Корпорация Google по ошибке заплатила случайному мужчине 250 тысяч долларов (15 миллионов рублей). Мужчина отметил, что не тратил деньги, ожидая, что компания потребует их возврат.

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Алиса Удовик
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