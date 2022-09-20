Google по ошибке перевел случайному мужчине 15 миллионов рублей

National Public Radio: корпорация Google перевела мужчине 250 тысяч долларов по ошибке

Корпорация Google по ошибке заплатила случайному мужчине 250 тысяч долларов (15 миллионов рублей). Об этом сообщает National Public Radio.

Специалист по информационной безопасности, работающий в стартапе Yuga Labs, поделился произошедшим в своем аккаунте в Twitter. «Прошло чуть больше трех недель с тех пор, как Google случайным образом перевел мне 250 тысяч долларов, и мне до сих пор не написали работники службы поддержки. Можно ли как-то связаться с Google?» — написал мужчина в публикации. «Впрочем, если вам не надо возвращать эти деньги, меня это устроит», — пошутил он.

Карри добавил, что иногда за вознаграждение помогает искать уязвимости в программном обеспечении крупных компаний, включая Google, но не думает, что ему могли заплатить за это так много.

Мужчина отметил, что не тратил деньги, ожидая, что компания потребует их возврат. Он сказал, что, если Google не свяжется с ним в течение долгого времени, ему, возможно, придется перевести деньги на отдельный счет, чтобы избежать уплаты налогов.

Спустя некоторое время корпорация связалась с ним. «Наша команда недавно по ошибке произвела платеж не той стороне. Мы ценим, что контрагент, которого это коснулось, быстро сообщил нам об этом, и мы работаем над исправлением ситуации», — говорится в заявлении компании. Представитель Google отметил, что корпорация намерена вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что сингапурская криптовалютная биржа по ошибке перевела клиентке 10,5 миллиона австралийских долларов (433 миллиона рублей) вместо 100 австралийских долларов (четыре тысячи рублей). Инцидент случился в мае 2021 года, а в феврале 2022 года компания подала в суд для возврата средств и заморозила аккаунт женщины.

