Криптовалютная биржа по ошибке перевела клиентке 433 миллиона рублей

Криптовалютная биржа по ошибке перевела клиентке 10 миллионов австралийских долларов

Сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com по ошибке перевела клиентке из Мельбурна, Австралия, 10,5 миллиона австралийских долларов (433 миллиона рублей) вместо 100 австралийских долларов (четыре тысячи рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент случился в мае 2021 года, а ошибка была обнаружена в ходе аудита, который компания проводила перед Рождеством. Когда Crypto.com попыталась вернуть свои деньги, выяснилось, что клиентка потратила 1,3 миллиона австралийских долларов (53,6 миллиона рублей) на дом с четырьмя спальнями, а оставшиеся средства перевела на другие счета.

Компания подала в суд для возврата средств и заморозила аккаунт клиентки в феврале 2022 года. Женщина не явилась в суд, и ее заочно обязали продать дом и вернуть бирже оставшиеся деньги с процентами. Следующее судебное заседание пройдет в октябре этого года.

Компания отказалась комментировать дело, пока оно находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в Чили компания случайно выплатила сотруднику зарплату в 286 раз больше ставки и потеряла с ним связь. Ежемесячная зарплата мужчины составляла 500 тысяч чилийских песо, вместо полагавшейся ему суммы он получил 165,4 миллиона чилийских песо.