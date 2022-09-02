Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Криптовалютная биржа по ошибке перевела клиентке 433 миллиона рублей

Криптовалютная биржа по ошибке перевела клиентке 10 миллионов австралийских долларов

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com по ошибке перевела клиентке из Мельбурна, Австралия, 10,5 миллиона австралийских долларов (433 миллиона рублей) вместо 100 австралийских долларов (четыре тысячи рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент случился в мае 2021 года, а ошибка была обнаружена в ходе аудита, который компания проводила перед Рождеством. Когда Crypto.com попыталась вернуть свои деньги, выяснилось, что клиентка потратила 1,3 миллиона австралийских долларов (53,6 миллиона рублей) на дом с четырьмя спальнями, а оставшиеся средства перевела на другие счета.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Компания подала в суд для возврата средств и заморозила аккаунт клиентки в феврале 2022 года. Женщина не явилась в суд, и ее заочно обязали продать дом и вернуть бирже оставшиеся деньги с процентами. Следующее судебное заседание пройдет в октябре этого года.

Компания отказалась комментировать дело, пока оно находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в Чили компания случайно выплатила сотруднику зарплату в 286 раз больше ставки и потеряла с ним связь. Ежемесячная зарплата мужчины составляла 500 тысяч чилийских песо, вместо полагавшейся ему суммы он получил 165,4 миллиона чилийских песо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Запад обвинили в применении пятой статьи устава НАТО из-за Украины
Президент Аргентины прокомментировал покушение на вице-президента
Выявлены главные причины тревоги родителей подростков
Российские военные испытали обновленный вертолет Ка-52М на Украине
Назван способ перестать стесняться раздеваться перед незнакомым человеком
Криптовалютная биржа по ошибке перевела клиентке 433 миллиона рублей
В российских школах появится новый предмет
В России предложили учредить День грибника
Украинская теннисистка отказалась пожать руку белоруске после матча на US Open
Китай испытал космический ядерный реактор
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.