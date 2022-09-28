Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось недостоверным

Сообщение о рассылке повесток в военкомат в мессенджерах оказалось недостоверным

Сообщение о том, что гражданам России в соцсетях и мессенджерах массово рассылают уведомления с требованием явиться в военкомат, оказалось недостоверным.

В текстах подобных сообщений утверждается, что их получатели обязаны в определенный срок прийти в военный комиссариат по месту регистрации «для сверки установочных данных». Также отмечается, что в случае неисполнения требований без уважительных причин якобы будет рассмотрен вопрос о привлечении адресата к уголовной ответственности.

На опубликованных в сети скринах видно, что такие уведомления получали, в частности, пользователи «ВКонтакте» и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Юзеры отмечают, что рассылка совершена с фейковых аккаунтов. При этом имена получателей повесток в текстах не указаны.

В соответствии с федеральным законом от 28.03.1998 №53 «О воинской обязанности и военной службе» и постановлением правительства от 30.12.2006 №852, повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, вручают только лично в руки под расписку или направляют «Почтой России» по месту регистрации. Никаких иных способов вручения повесток законодательством не предусмотрено.

В официальном Telegram-канале Минобороны России «новости о мобилизации в соцсетях» назвали фейком. Там также напомнили о правилах вручения повесток и обратили внимание, что все чат-боты для так называемой проверки списков мобилизации создаются мошенниками из слитых баз данных и не имеют никакого отношения к ведомству. Кроме того, подчеркнули в министерстве, аферисты активно обзванивают население, представляясь сотрудниками военкоматов с требованием отправиться в зону проведения спецоперации. «Не стоит доверять таким звонкам. Граждан не должны приглашать в военкоматы по телефону», — заметили там и посоветовали гражданам сохранять бдительность и проверять источники информации.

На информационном портале «Объясняем.рф» также напомнили о законных способах вручения повестки и, помимо прочего, добавили, что она не может быть направлена получателю посредством портала «Госуслуги».

Новости о том, что граждане России получают повестки с требованием явиться в военкомат в соцсетях и мессенджерах, не приобрели широкого охвата в СМИ. Схожую тему освещали, к примеру, MK.RU, «АиФ.ру», News.ru — при этом некоторые авторы заметок сразу называли повестки фейковыми. Большинство подобных сведений распространялось в чатах и онлайн-сообществах.

В то же время информационные агентства и новостные порталы распространяли и официальные сведения и комментарии профильных ведомств. Подобные публикации появились на порталах «Лента.ру», РИА Новости, «Российская газета», MK.RU.