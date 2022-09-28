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Стало известно о многомиллионном наследстве Бориса Моисеева

Teleprogramma: певец Борис Моисеев владел тремя квартирами в Москве, Юрмале и Дубае
Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / Globallookpress.com

Стало известно о многомиллионном наследстве российского певца Бориса Моисеева, которое включает в себя три квартиры. Один объект находится в Москве, второй — в Юрмале, а третий — в Дубае, сообщает Teleprogramma.pro.

В Москве певец владел трехкомнатными апартаментами на Садовом кольце, впоследствии жилье было переделано в студию площадью 120 квадратных метров. Квартира Моисеева в Юрмале — это жилье в 140 квадратных метров с двумя спальнями, ванной, гостиной и кухней. Стоимость объекта оценивается в десять миллионов рублей. Квартира в Дубае также является студией. Объект находится на 102-м этаже небоскреба, его площадь составляет 115 квадратных метров, а стоимость доходит до 300 тысяч долларов.

Неизвестно, кто станет владельцем недвижимости после смерти Моисеева. У певца есть два брата, однако в последние годы жизни он сблизился с концертным директором Сергеем Горохом. В 2020 году Моисеев и Горох заключили договор пожизненной ренты для избежания недоразумений при делении наследства, однако, по словам директора, он не является собственником московской квартиры певца.

Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет, его обнаружил Горох. Брат певца Маркс Толкач обвинил в его смерти концертного директора — по словам родственника Моисеева, Горох разрешал артисту употреблять алкоголь и сигареты, что сильно сказалась на его здоровье.

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Александра Качан
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