Нидерланды призвали граждан не посещать граничащие с Украиной территории России
Министерство иностранных дел Нидерландов призвало граждан избегать посещения территорий России, граничащих с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
МИД рекомендовал отказаться от поездок в регионы, относящиеся к «красной» зоне риска: это Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области, а также Чечня, Дагестан и Ингушетия. Остальная часть России отнесена к «оранжевой» категории.
Ранее посольство США в Москве обратилось к гражданам своей страны с призывом немедленно покинуть Россию. «Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
В посольстве объяснили просьбу объявлением частичной мобилизации в РФ.