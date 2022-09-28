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Нидерланды призвали граждан не посещать граничащие с Украиной территории России

Нидерланды призвали граждан избегать посещения граничащих с Украиной территорий России

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Министерство иностранных дел Нидерландов призвало граждан избегать посещения территорий России, граничащих с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД рекомендовал отказаться от поездок в регионы, относящиеся к «красной» зоне риска: это Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области, а также Чечня, Дагестан и Ингушетия. Остальная часть России отнесена к «оранжевой» категории.

Ранее посольство США в Москве обратилось к гражданам своей страны с призывом немедленно покинуть Россию. «Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В посольстве объяснили просьбу объявлением частичной мобилизации в РФ.

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Виктория Кондратьева
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