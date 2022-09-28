США призвали американцев немедленно покинуть Россию

Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию

Посольство США в Москве обратилось к гражданам своей страны с призывом немедленно покинуть Россию. Об этом сообщается на сайте посольства.

«Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В посольстве объяснили просьбу с объявлением частичной мобилизации в России. США допускают, что в связи с этим возможен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России. По его словам, Вашингтон поставил «последовательную и значительную помощь для обороны» и продолжит «находиться вместе с Украиной и ее людьми».

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.