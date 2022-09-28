Россиянин несколько раз изнасиловал женщину и забрал у нее телефон

В Новгородской области 26-летний мужчина изнасиловал женщину, запугав ее маленького сына

В Новгородской области суд рассмотрит дело 26-летнего местного жителя об изнасиловании и разбое. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае мужчина находился в квартире дома, расположенного в городе Чудово. Там он, запугав женщину и ее маленького сына, несколько раз надругался над ней и забрал банковскую карту и телефон.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») и части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге суд поместил в СИЗО 46-летнего безработного ранее судимого мужчину за изнасилование 26-летней девушки.