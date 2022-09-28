Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин несколько раз изнасиловал женщину и забрал у нее телефон

В Новгородской области 26-летний мужчина изнасиловал женщину, запугав ее маленького сына

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новгородской области суд рассмотрит дело 26-летнего местного жителя об изнасиловании и разбое. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае мужчина находился в квартире дома, расположенного в городе Чудово. Там он, запугав женщину и ее маленького сына, несколько раз надругался над ней и забрал банковскую карту и телефон.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») и части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге суд поместил в СИЗО 46-летнего безработного ранее судимого мужчину за изнасилование 26-летней девушки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
14 человек пострадали при взрыве боеприпаса в регионе на границе с Украиной
Раненый медведь Диксон научился находить рыбу в коробках из-под пиццы
Власти России предсказали двукратное падение автомобильного производства
США введут санкции против стран-партнеров России из-за СВО
Россиянин несколько раз изнасиловал женщину и забрал у нее телефон
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры к востоку от Москвы
Пульмонолог рассказал о влиянии сквозняка на заражение простудой
В Мелитополе произошло восемь взрывов
Трихолог раскрыла правду о влиянии стрижки концов на рост волос
Премьер Польши Моравецкий предупредил о тяжелой зиме в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.