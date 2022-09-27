Безработный россиянин изнасиловал 26-летнюю девушку и попал под следствие

В Екатеринбурге поместили в СИЗО безработного мужчину за изнасилование 26-летней девушки

В Екатеринбурге суд поместил в СИЗО 46-летнего безработного ранее судимого мужчину за изнасилование 26-летней девушки. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 16 сентября в районе 13-го километра Сибирского тракта в лесополосе между остановкой общественного транспорта и железной дорогой фигурант напал на потерпевшую и надругался над ней, угрожая убийством.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 131 («Изнасилование») и части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Попавший под следствие россиянин признал вину, ему предъявили обвинения.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области суд арестовал 34-летнего местного жителя за изнасилование экс-сожительницы и убийство ее 27-летнего друга.