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Россиянин изнасиловал бывшую сожительницу и застрелил ее знакомого

Под Тамбовом арестовали мужчину за изнасилование экс-сожительницы и убийство ее знакомого

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тамбовской области суд арестовал 34-летнего местного жителя за изнасилование экс-сожительницы и убийство ее 27-летнего друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 22 сентября фигурант пришел в дом к бывшей гражданской жене и несколько раз выстрелил в ее знакомого из пневматической винтовки, нанеся смертельные ранения. Затем он избил женщину и надругался над ней. Подозреваемый предупредил жертву, что если она расскажет кому-то о случившемся или обратится в полицию, то он убьет ее. После чего фигурант вывез тело погибшего в лес.

В полицию обратились родные убитого и рассказали о пропаже родственника. Тогда правоохранители задержали подозреваемого и обнаружили тело погибшего.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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