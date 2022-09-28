Россиянин забил до смерти мотоциклиста битой из-за дорожного конфликта

В Ногинске задержан 41-летний россиянин до смерти забивший битой мотоциклиста

В Московской области задержали 41-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 32-летнего жителя Ногинска в ходе конфликта. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает официальный представитель региональное управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 24 сентября 32--летний мотоциклист совершил наезд на автомобиль подозреваемого, припаркованный возле жилого дома в Ногинске. Между владельцами транспортных средств вспыхнул конфликт, в ходе дорожного конфликта хозяин автомобиля до смерти забил оппонента, предположительно битой.

СКР возбудил дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.

«Следователями и криминалистами проведены: осмотр места, допросы. Назначены экспертизы. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказательств , в том числе установление орудия преступления», — рассказала Ольга Врадий.

Ранее 28 сентября сообщалось, что в Саратовской области россиянин поссорился с пенсионером и забил его до смерти лопатой и ножом.