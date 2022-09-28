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Россиянин поссорился с пенсионером и забил его до смерти лопатой и ножом

В Саратовской области 58-летний россиянин задержан за убийство 67-летнего пенсионера

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

В Саратовской области задержан 58-летний россиянин, подозреваемый в жестоком убийстве 67-летнего пенсионера. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 сентября, подозреваемый и его жертва находились в квартире дома на улице Братьев Захаровых в города Балаково. В ходе застолья у них произошла ссора, которая впоследствии переросла во взаимные оскорбления. Затем конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый забил свою жертву до смерти, используя лопату и нож.

27 сентября 2022 года злоумышленник явился в правоохранительные органы и обо всем рассказал. СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Расследование уголовного дела продолжается.

26 сентября сообщалось, что в Мурманске осудят 34-летнего россиянина, забившего до смерти 63-летнего отца-инвалида

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Владимир Седов
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