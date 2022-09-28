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Похитивший и насиловавший девушку в подвале россиянин получил три года колонии

В Нижнем Новгороде дали три года мужчине, похитившему и насиловавшему девушку в подвале

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Приокский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы местного жителя за похищение и изнасилование девушки. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 126 («Похищение человека»), части 1 статьи 131 («Изнасилование»), части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), части 1 статьи 326 («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд обязал россиянина выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

По данным ведомства, в августе 2021 года фигурант познакомился с девушкой на сайте знакомств. Они договорились встретиться и посидеть в ресторане. Мужчина заехал за спутницей на машине с поддельными номерами, отвез ее в гараж и спрятал в подвале. Там он десять дней насиловал жертву.

Правоохранителям удалось найти пострадавшую и освободить.

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Екатерина Власова
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