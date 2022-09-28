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Женщину обязали вернуть свои интимные фото бывшему мужу

В США судья обязал женщину вернуть ее интимные фотографии бывшему мужу

Фото: Unsplash

В штате Юта, США, судья в процессе развода обязал женщину вернуть бывшему мужу альбом с ее интимными снимками. Об этом сообщает Daily Mail.

Брак Линдси и Криса Марш продлился 25 лет. В первые годы Линдси подарила мужу альбом со своими эротическими фотографиями. После того как она подала на развод, Крис выразил желание оставить альбом на память. «Я дорожу воспоминаниями о нашей любви, — объяснил он. — Это часть нормального и уместного обмена между мужем и женой».

Судья встал на сторону мужчины и заявил, что тот может оставить подарок себе. Чтобы учесть интересы Линдси, он посоветовал ей обратиться к автору фотографий и попросить отредактировать снимки так, чтобы закрыть все интимные места.

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Сначала фотограф отказалась, посчитав подобную идею неуважением к искусству, но затем все же выполнила просьбу. Теперь Линдси обязана хранить снимки до декабря текущего года в оригинальном виде, а после может «сделать с ними все, что захочет». Если бывший супруг не потребует альбом, женщина планирует устроить вечеринку и сжечь все фотографии.

Ранее сообщалось, что житель Ирландии решил приготовить сюрприз на день рождения супруги и подарил ей двух живых воронов. Пользователи шутили, что сюрприз мог стоить мужу брака.

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Евгения Черкасова
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