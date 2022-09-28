Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки россиянина

В Саратовской области задержан россиянин, подозреваемый в убийстве 69-летней пенсионерки

В Саратовской области задержан 57-летний россиянин, заподозренный в убийстве 69-летней пенсионерки. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 27 сентября в квартире на улице Фабричная города Ртищево была обнаружена жестоко убитая 69-летняя женщина. У нее были множественные колото-резаные ранения груди. СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В ходе ряда оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали 57-летнего подозреваемого.

«В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается»,— рассказали в СКР.

27 сентября сообщалось, что в Волгоградской области два россиянина убили пенсионерку и сожгли ее дом ради двух тысяч рублей и планшета.