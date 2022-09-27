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Два россиянина убили пенсионерку и сожгли ее дом ради 2 тысяч рублей и планшета

В Волгоградской области убийцы пенсионерки пытались скрыть преступление и подожгли дом

Кадр: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

В Волгоградской области задержаны два местных жителя, подозреваемых в жестоком убийстве 81-летней российской пенсионерки. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 сентября подозреваемые после совместного распития спиртного решили раздобыть денег. Так они вспомнили о пожилой женщине, которая жила одна и не могла оказать сопротивление. Друзья проникли в ее жилище, там один из них начал душить жертву подушкой, а второй нанес несколько ударов ножом в шею. Добычей злоумышленников стали две тысячи рублей и планшет. Пытаясь скрыть преступление, мужчины устроили поджог дома.

К горящему зданию прибыли сотрудники экстренных служб, они обнаружили тело женщины. Эксперты установили, что причиной смерти стал не пожар, а колото-резаные ранения. СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

«В ходе расследования следователями-криминалистами регионального управления СКР совместно с оперативными сотрудниками полиции проведен комплекс следственных и процессуальных действий, который позволил установить личности подозреваемых», — сообщили в ведомстве.

26 сентября сообщалось, что в Мурманске суд рассмотрит дело в отношении 34-летнего местного жителя об убийстве 63-летнего отца-инвалида.

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Владимир Седов
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