Тиктокер предложил использовать чай для мойки зеркал

The Sun: тиктокер Армен Адамян посоветовал мыть зеркала чаем

Тиктокер Армен Адамян, специализирующийся на советах по домоводству, посоветовал своим подписчикам мыть окна чаем. На ролик, в котором он предложил такой способ, обратило внимание издание The Sun.

По словам Адамяна, использование чая позволит избежать разводов при мойке окна. «Просто опустите чайный пакетик в воду, а ее используйте для мойки зеркал. Посмотрите — кристальная чистота!» — воскликнул он, продемонстрировав результат.

В комментариях порекомендовали применять в тех же целях использованный фильтр-кофе. «Все равно его выбрасывать, а эффект больше», — утверждает один из комментаторов.

Ранее врач-терапевт Хана Пател дала тиктокерам совет в ответ на распространившийся в TikTok тренд по заклеиванию рта для борьбы с храпом. По ее словам, храпящим людям лучше использовать специальный держатель для челюсти.