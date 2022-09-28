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Тиктокер предложил использовать чай для мойки зеркал

The Sun: тиктокер Армен Адамян посоветовал мыть зеркала чаем

Кадр: @creative_explained / TikTok

Тиктокер Армен Адамян, специализирующийся на советах по домоводству, посоветовал своим подписчикам мыть окна чаем. На ролик, в котором он предложил такой способ, обратило внимание издание The Sun.

По словам Адамяна, использование чая позволит избежать разводов при мойке окна. «Просто опустите чайный пакетик в воду, а ее используйте для мойки зеркал. Посмотрите — кристальная чистота!» — воскликнул он, продемонстрировав результат.

В комментариях порекомендовали применять в тех же целях использованный фильтр-кофе. «Все равно его выбрасывать, а эффект больше», — утверждает один из комментаторов.

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Александра Лисица
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