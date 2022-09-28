Оленевода осудят за убийство троих россиян из охотничьего ружья

Под Хабаровском 23-летнего оленевода осудят за убийство троих знакомых из ружья

В Хабаровском крае 23-летнего жителя Охотского района осудят за убийство троих знакомых. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, россиянин вместе с односельчанами пас оленей в труднодоступном месте. Как уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), оно находилось в 187 километрах от рабочего поселка Охотск. Для защиты от нападения диких животных оленеводы использовали огнестрельное оружие. Летом 2021 года во время совместного распития спиртного между мужчинами возникла ссора.

В ходе конфликта обвиняемый взял охотничье ружье и выстрелил в голову оппоненту и двум находившимся с ними женщинам. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. После этого он положил тела погибших в палатку и сжег их в костре.

После случившегося фигурант скрывался в окрестностях Охотского района. Однако когда он узнал о розыске, то явился в полицию с повинной. Материалы дела переданы в Хабаровский краевой суд.