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Российский военком обвинил в ошибочной мобилизации самих мобилизованных

Военный комиссар Алтайского края заявил, что часть мобилизованных по ошибке виноваты сами

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Часть россиян, которые оказались мобилизованы по ошибки, виноваты сами. Об этом заявил военный комиссар Алтайского края Марат Усманов, чье обращение опубликовал Telegram-канал «Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края».

Он объяснил, что в последнее время наблюдается очень много возмущений в ошибочном призыве граждан, которые имеют право на отсрочку от военной службы.

«Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы», — сказал Усманов.

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Кроме того, некоторые кадровые работники не сообщают в военкомат о назначении на должности, у которых имеется бронь. Комиссар добавил, что раздал указания на устранения нарушений в рамках частичной мобилизации.

Ранее начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктор Фесенко заявил, что в регионе вернули домой 400 человек, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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