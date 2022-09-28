Российский военком обвинил в ошибочной мобилизации самих мобилизованных
Часть россиян, которые оказались мобилизованы по ошибки, виноваты сами. Об этом заявил военный комиссар Алтайского края Марат Усманов, чье обращение опубликовал Telegram-канал «Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края».
Он объяснил, что в последнее время наблюдается очень много возмущений в ошибочном призыве граждан, которые имеют право на отсрочку от военной службы.
«Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы», — сказал Усманов.
Кроме того, некоторые кадровые работники не сообщают в военкомат о назначении на должности, у которых имеется бронь. Комиссар добавил, что раздал указания на устранения нарушений в рамках частичной мобилизации.
Ранее начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктор Фесенко заявил, что в регионе вернули домой 400 человек, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.