Российский военком обвинил в ошибочной мобилизации самих мобилизованных

Военный комиссар Алтайского края заявил, что часть мобилизованных по ошибке виноваты сами

Часть россиян, которые оказались мобилизованы по ошибки, виноваты сами. Об этом заявил военный комиссар Алтайского края Марат Усманов, чье обращение опубликовал Telegram-канал «Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края».

Он объяснил, что в последнее время наблюдается очень много возмущений в ошибочном призыве граждан, которые имеют право на отсрочку от военной службы.

«Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы», — сказал Усманов.

Кроме того, некоторые кадровые работники не сообщают в военкомат о назначении на должности, у которых имеется бронь. Комиссар добавил, что раздал указания на устранения нарушений в рамках частичной мобилизации.

Ранее начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктор Фесенко заявил, что в регионе вернули домой 400 человек, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.