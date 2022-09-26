В российском регионе отменили мобилизацию 400 ошибочно призванных граждан

В Крыму отменили мобилизацию 400 ошибочно призванных граждан и вернули их домой

В Крыму вернули домой 400 человек, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне региона Виктор Фесенко в эфире телеканала «Крым 24»

По его словам, мобилизацию 300 человек отменили в первый же день призыва. Россиян отправили домой, так как они не подходили по возрасту, о чем стало известно после проверки их документов.