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В российском регионе отменили мобилизацию 400 ошибочно призванных граждан

В Крыму отменили мобилизацию 400 ошибочно призванных граждан и вернули их домой

Фото: РИА Новости

В Крыму вернули домой 400 человек, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне региона Виктор Фесенко в эфире телеканала «Крым 24»

По его словам, мобилизацию 300 человек отменили в первый же день призыва. Россиян отправили домой, так как они не подходили по возрасту, о чем стало известно после проверки их документов.

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Константин Лысяков
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