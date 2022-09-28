Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина осудили на девять лет за убийство знакомого из-за съеденных пельменей

В Хакасии россиянина осудили на девять лет за убийство знакомого из-за съеденных пельменей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Хакасии 51-летнего местного жителя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство собутыльника. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Саяногорском городском суде.

По сведениям инстанции, россиянин и его товарищ вместе пили спиртное. Внезапно фигурант разозлился из-за того, что приятель съел купленные им пельмени, и ударил его ножом в грудь. Из-за этого потерпевший скончался на месте.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Выяснилось, что ранее он был судим.

19 сентября сообщалось, что в Архангельской области россиянин убил друга стулом из-за неправильно растопленного котла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии
Сотрудник ФСИН попал под следствие после убийства арестанта в российском СИЗО
Названы причины для отказа от хранения наличных денег дома
Известные российские правозащитники не попали в новый состав ОНК
Гавайи оштрафовали ВМС США на миллионы долларов
Кадыров сообщил о наступлении по линии фронта на Херсонском направлении
Супруги загрязнили популярное место отдыха ради веселья и были унижены в сети
Названы самые модные джинсы на осень
Россиянина осудят за убийство двоих мужчин и нападение на сотрудника полиции
МИД Латвии призвал граждан немедленно покинуть Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.