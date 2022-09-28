Россиянина осудили на девять лет за убийство знакомого из-за съеденных пельменей

В Хакасии россиянина осудили на девять лет за убийство знакомого из-за съеденных пельменей

В Хакасии 51-летнего местного жителя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство собутыльника. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Саяногорском городском суде.

По сведениям инстанции, россиянин и его товарищ вместе пили спиртное. Внезапно фигурант разозлился из-за того, что приятель съел купленные им пельмени, и ударил его ножом в грудь. Из-за этого потерпевший скончался на месте.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Выяснилось, что ранее он был судим.

19 сентября сообщалось, что в Архангельской области россиянин убил друга стулом из-за неправильно растопленного котла.