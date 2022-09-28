Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработан способ 100-процентной переработки пластика

В Университете штата Колорадо разработали способ 100-процентной переработки пластика

Фото: Killari Hotaru / Unsplash

Американские специалисты из Университета штата Колорадо в Боулдере разработали способ, позволяющий переработать пластик на 100 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Технология предполагает набор реакций для полной переработки использованного пластика из полициануратных полимеров с экономически выгодной моделью: минимальные затраты энергии и ресурсов. Разработка поможет переплавлять отработанный пластик на новые изделия из того же сырья.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

На данный момент повсеместная методика переработки этого материала неэффективна, поскольку внутри молекул легко образуются связи, которые сложно разорвать без соответствующих усилий, что делает такие услуги нерентабельными.

В новой работе специалисты предложили изначально создавать такой пластик, который будет легко создаваться и разлагаться. Для этого они изменили свойства полициануратов через замену части атомов углерода на азот и последующего соединения оставшихся атомов углерода с кислородом. В результате формируется новый тип одиночных звеньев полимера, которые имеют прочные связи друг с другом при нагреве, но при этом легко разлагаются при взаимодействии с горячим спиртом и раствором карбоната калия.

Эксперименты выявили, что таким образом пластик можно многократно использовать, причем после переработки его свойства и состав не меняются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о ядерном оружии
Глава ЛНР отправился в Москву
Политолог объяснил возможное смягчение санкций ЕС против России
Том Круз хотел обратить Дэвида Бекхэма в саентологию
Пульмонолог объяснил причины постоянной усталости из-за COVID-19
Раскрыты признаки травли ребенка в школе
Пушилин анонсировал новый этап боевых действий
Россиян предупредили об особенностях призыва с 1 октября в период мобилизации
Россиянам назвали риски при оформлении ВНЖ за границей
C 1 октября в России изменятся правила ОСАГО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.