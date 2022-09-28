Российский стилист перечислила визуально старящие женщин прически

Российский стилист Галина Тоторина: конский хвост визуально старит женщин

Российский стилист и мастер по коротким стрижкам Галина Тоторина перечислила визуально старящие женщин прически. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с модным журналом Grazia.

По словам парикмахера, конский хвост не подходит обладательницам славянского типа волос, поскольку они не очень густые. По данной причине подобная прическа прибавляет несколько лет даже очень молодым девушкам, поясняет эксперт. Вместо конского хвоста рекомендуется присмотреться к каре, которое придает волосам объем.

Вдобавок Тоторина назвала старящей прической пучок, зафиксированный на голове заколкой-крабиком. Упомянутый аксессуар смотрится красиво и стильно только на густых волосах, уточняет собеседница издания.

Кроме того, испортить внешний вид также могут осветленные или мелированные пряди, поскольку химические компоненты красящих средств делают их ломкими и безжизненными. Так, чтобы визуально сделать локоны более здоровыми, необходимо отрезать их по линии, где они на ощупь становятся плотными, заключила Тоторина.

В декабре 2021 года известный российский стилист Влад Лисовец назвал макияж и прическу, которые визуально старят женщин. В первую очередь эксперт порекомендовал россиянкам использовать в повседневной жизни меньше косметики, акцентируя внимание на ресницах и губах. Кроме того, специалист посоветовал делать на праздничные мероприятия небрежные укладки.