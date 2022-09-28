Пульмонолог рассказал о влиянии сквозняка на заражение простудой

Врач Олег Абакумов: для профилактики ОРВИ и COVID-19 необходимо сквозное проветривание

Сквозное проветривание необходимо для профилактики ОРВИ и COVID-19, предупредил врач-пульмонолог Олег Абакумов. О влиянии проветриваний на заражение коронавирусом и простудой он рассказал в беседе с News.ru.

По словам Абакумова, нужно открывать не только окно, но и дверь с противоположной стороны, чтобы воздух в помещении обновлялся, что поможет избежать заражения аэрозольным путем. «Так, гости соседних комнат отеля в Новой Зеландии инфицировали друг друга, ни разу при этом не контактировав. Плюс возможность заразиться в закрытом помещении в 18 раз выше, чем под открытым небом», — объяснил он.

Абакумов также привел в пример исследование, которое проводили в Нидерландах на животных. «Хорьки передали друг другу инфекцию через систему вентиляции, причем попадание капель и брызг было исключено с помощью изгибающихся труб», — рассказал он и подчеркнул, что проветривание в офисе и дома должно быть обязательно, а бояться стоит не сквозняков, а их отсутствия.

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