Педиатр назвала способы помочь первокласснику меньше болеть

Педиатр Попова: для поддержания здоровья ребенка нужно наладить режим и правильное питание

Правильное и полезное питание, а также налаженный режим дня помогут детям справиться со стрессом и меньше болеть в первом классе или в первый год посещения детского сада, рассказала детский аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиника» Ольга Попова. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы поддержания иммунитета у детей.

Первоклассники и дети, которые только начали ходить в детский сад, болеют чаще, чем обычно, так как привычная домашняя обстановка меняется на непривычную среду группы или класса, отметила Попова. К тому же, с началом учебного года наступает сезон ОРВИ и гриппа, осложненный в нынешних реалиях еще и COVID-19. Для сохранения здоровья детей педиатр советует придерживаться определенных правил.

Правильный режим — первое, что нужно организовать родителям. «Необходимо отладить сон, прогулки, прием пищи, выполнение уроков, а также заранее продумать график для других повседневных дел», — прокомментировала Попова.

Она добавила, что если ребенок посещает много дополнительных или спортивных занятий, то лучше за месяц до начала учебного года настроить индивидуальный режим дня или же приступить к посещению дополнительных занятий через месяц после начала учебного года, когда ребенок адаптируется к новому режиму.

Ребенку необходим полноценный сон: от 8 до 12 часов в зависимости от возраста. При этом важную роль играет не только продолжительность, но и качество сна. Если ребенок часто просыпается, спит беспокойно или не может выспаться, нужно поговорить с врачом

Питание ребенка должно быть полноценным, разнообразным и сбалансированным, добавила педиатр. Одним из самых важных микроэлементов, которые могут помочь иммунной системе ребенка, является цинк. Он присутствует в белковых продуктах: птице и красном мясе, бобовых и орехах. Также для нормального пищеварения и баланса полезных бактерий в кишечнике важны пробиотические продукты. Они положительно сказываются на работе всех систем организма: от сердца и сосудов до психики, — отметила Попова.

Самый доступный детский продукт с пробиотиками — йогурт. Но это также могут быть кефир, квашеная капуста и соленые огурцы. А еще есть продукты-пребиотики, которые стимулируют рост количества полезных бактерий. Это бананы и спаржа Ольга Попова педиатр, аллерголо-иммунолог

По словам собеседницы «Ленты.ру», в качестве перекуса отлично подойдут орехи и семечки, содержащие омега-3 жирные кислоты. В рационе ребенка должно быть много фруктов и овощей. Они содержат антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений и окислительного стресса, тем самым укрепляя иммунную систему.

Чтобы иммунитет ребенка был в порядке, ему необходимо достаточно двигаться и каждый день бывать на свежем воздухе, напомнила врач. Прогулки дают детям возможность выплескивать энергию и перезагружаться после учебы, а также способствуют получению важного для иммунной и нервной систем витамина D.

В эпоху коронавируса детям необходимо объяснять, как важно мыть руки теплой водой с мылом сразу после возвращения с улицы, перед едой и после общения с домашними питомцами. Если возможности помыть руки нет, можно использовать антисептик на спиртовой основе, отметила Попова.

Рекомендуется орошать нос ребенка солевым раствором после посещения общественных мест. Этот способ может защитить от попавшей в носовую полость инфекции Ольга Попова педиатр, аллерголог-иммунолог

Если ребенок часто болеет отитом, бронхитом, то рекомендуется вакцинация от пневмоккока и гриппа. Также, по ее мнению, стоит подумать о вакцинации от ветряной оспы и менингококковой инфекции. Очень важно не забывать про календарь прививок. Многие обязательные прививки можно делать одновременно, без частых визитов в клинику. Это удобно для родителей и детей, считает педиатр.

«Не нужно бояться вакцин, нужно ставить их вовремя. Вакцинация — один из самых безопасных и эффективных способов защититься от многих опасных болезней и позаботиться об иммунитете ребенка. Поэтому ставить их, если нет противопоказаний, не только можно и нужно, но необходимо для здоровья всех членов семьи», — заключила Попова.

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