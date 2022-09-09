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Врач назвала способ защитить детей от вшей

Врач Екатерина Кашух: нужно научить детей не пользоваться чужими вещами для защиты от вшей

Фото: Gilles San Martin / Flickr

Детей нужно научить не пользоваться чужими вещами, чтобы избежать заражения вшами, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другой способ защитить детей от паразитов после возвращения в детсады и школы.

Педикулез встречается у детей дошкольного и младшего школьного возраста повсеместно, пояснила врач, причем предпосылки для передачи паразитов от ребенка к ребенку возникают из-за слабого знания основ гигиены. Кашух посоветовала родителям заранее учить детей, возвращающихся в учебные заведения, не пользоваться чужими вещами.

Эти паразиты не способны летать или прыгать, что затрудняет их перемещение. Поэтому заражение обычно происходит при пользовании общими предметами, например, расческой, головными уборами, заколками для волос

Екатерина Кашухврач

По словам врача, вши пьют кровь из кожи головы человека, выделяя при этом слюну, вызывающую раздражение. Чаще всего педикулез сопровождается зудом, однако иногда болезнь проходит без симптомов. И в том, и в другом случае вшей и их яйца (гниды) можно обнаружить визуально. Чтобы их обнаружить, голову ребенка следует регулярно осматривать.

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«Если не вылечить болезнь вовремя, может появиться инфекция и аллергия, которые распространятся на кожу ушей и шеи, — предупредила врач. — Если появилось подозрение на педикулез, не стоит заниматься самолечением, обратитесь к дерматологу».

По утверждению Кашух, существует множество эффективных аптечных средств для лечения педикулеза, но некоторые родители до сих пор пользуются народными методами, например, уксусом и керосином. Подобные эксперименты крайне опасны для кожи и волос, отметила врач.

Ранее педиатр Екатерина Кирюшина предупредила об опасности избавления от вшей народными способами. Она предупредила, что использование керосина и уксуса может вызвать ожоги.

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Вера Владзиевская
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