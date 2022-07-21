Педиатр предупредила об опасности лечения вшей народными методами

Педиатр Кирюшина предупредила, что лечение вшей керосином может вызвать ожоги и аллергию

Лечение вшей керосином может вызвать ожоги кожи головы и аллергию, предупредила врач-педиатр DocDeti Екатерина Кирюшина. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о других потенциальных опасностях народных методов борьбы с паразитами на голове.

Самые популярные народные средства против вшей

Самыми популярными народными средствами борьбы со вшами и гнидами в домашних условиях считаются керосин, уксус, перекись водорода и различные аромамасла, объяснила медик. По ее словам, чаще всего их выбирают из-за низкой стоимости. Но у всех «бабушкиных» методов недостатки, как правило, перевешивают достоинства.

Помогает ли керосин в лечении вшей

Кирюшина объяснила, что керосин — получаемая в результате переработки нефтепродуктов жидкость на маслянистой основе — хороша для заправки самолетов, но при лечении педикулеза ее эффективность весьма сомнительна. Керосин действительно может убить взрослых особей, но против гнид он практически бесполезен, потому эту процедуру придется повторять несколько раз, чтобы уничтожить всех паразитов, продолжила она.

Лечение педикулеза подразумевает и восстановление раздраженной кожи головы, керосин же оказывает обратный желаемому эффект. Эта жидкость крайне токсична и, попадая в царапины и микротрещины, которые образуются из-за того, что ребенок расчесывает места укусов вшей, она может усилить раздражение, воспаление и ожоги. А в некоторых случаях керосин может стать причиной сильной аллергической реакции и ухудшения качества волос Екатерина Кирюшина Врач-педиатр DocDeti

Чем опасны другие народные методы лечения педикулеза

Другие народные средства также могут оказать негативное воздействие на кожу головы и волосы, отметила педиатр. В частности, уксус и перекись водорода могут пересушивать кожу головы и вызывать зуд, жжение и ожоги. Кроме того, при нанесении этих жидкостей на волосы надо соблюдать осторожность, чтобы избежать их попадания в глаза ребенка. Химический ожог кожи головы при лечении педикулеза могут вызвать и ароматические масла герани, чайного дерева или лаванды, если наносить их в чистом виде, добавила педиатр.

В заключение Кирюшина напомнила, что при лечении педикулеза лучше отдавать предпочтение аптечным препаратам в виде шампуней, кремов, гелей и спреев, которые безопаснее и значительно эффективнее «бабушкиных» методов.

Ранее Екатерина Кирюшина напомнила основные симптомы заражения педикулезом и перечислила места, где вероятнее всего можно заразиться вшами. По словам специалистки, чаще всего дети «приносят» вшей из школы, поездок в лагери или с детской площадки. Заразиться педикулезом из-за плохой гигиены невозможно.