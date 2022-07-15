Педиатр напомнила о способах заражения детей вшами и перечислила методы лечения

Педиатр Кирюшина посоветовала забыть навсегда о лечении керосином вшей у ребенка

Лечение педикулеза керосином неэффективно, и о нем стоит забыть навсегда, посоветовала врач-педиатр клиники DocDeti Екатерина Кирюшина. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила безопасные для здоровья детей методы избавления от вшей и заодно напомнила об основных способах заражения этими паразитами.

Симптомы педикулеза

Специалистка объясняет, что педикулез — это паразитарное заболевание кожи головы и волос, при котором на голове человека «поселяются» крошечные насекомые — вши и их яйца — гниды. Эти насекомые питаются человеческой кровью, делая несколько прокусов за сутки, а взрослые особи откладывают яйца, крепя их на расстоянии три-четыре миллиметра от кожи головы, добавляет она.

По словам Кирюшиной, основной симптом заражения вшами — сильный зуд в местах укусов насекомых, который локализован в области висков, затылка и ушных раковин. Из-за этого пациент начинает сильно чесать голову.

Где можно заразиться вшами

Чаще всего вши встречаются у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Педиатр подчеркивает, что вероятность заражения никак не связана с гигиеной человека и чистотой окружающей его среды. Вопреки распространенному убеждению, эти насекомые не прыгают и не летают, а передаются при прямом контакте.

Самый простой способ заразиться вшами — это контакт «голова к голове» с уже болеющим человеком. Такой контакт может быть обычным явлением среди детей во время игры. Также можно заразиться при использовании общих подушек, расчесок, резинок для волос, но такой путь гораздо менее вероятен. Запомните, вши — это не стыдно и не страшно, так бывает. Вши не заводятся от грязи! Ими можно заразиться только от другого болеющего человека Екатерина Кирюшина Врач-педиатр клиники DocDeti

Как избавиться от вшей

Прогнать «непрошенных гостей» достаточно просто, продолжает Кирюшина. Для этого не нужно мазать голову ребенка керосином, использовать «бабушкины» методы и заставлять его ходить с пакетом на голове две недели или брить наголо. «Сегодня в аптеке продаются шампуни, кремы, лосьоны и спреи, которые, с одной стороны, влияют на нервную систему насекомых, а с другой — не дают им дышать (в их составе содержатся минеральное масло и диметикон). Эти средства убивают как вшей, так и гнид с разной степенью эффективности», — поясняет педиатр.

Подбирать терапию и препараты надо вместе с врачом, который будет исходить из возраста ребенка, степени заражения педикулезом и некоторых других факторов, добавляет Кирюшина.

Также специалистка советует отказаться от идеи генеральной обработки квартиры атнтисептиком при обнаружении вшей у ребенка, потому что паразиты не выживают дольше суток вне тела человека. По ее словам, достаточно постирать наволочки и головные уборы, помыть расчески и убрать подальше подушки на пару дней. Домашних животных обрабатывать не надо — они не могут передать вшей человеку.

Меры профилактики педикулеза

Чтобы избежать заражения педикулезом, достаточно соблюдать ряд простых мер, объясняет Кирюшина. В частности, детям стоит стараться избегать контакта с волосами и головой другого человека во время игр дома и на улице, в школе, лагерях на спортивных и других мероприятиях. «Не стоит разрешать ребенку делиться одеждой, шляпами, шарфами, пальто, спортивной формой, лентами для волос и заколками, нельзя использовать чужие расчески и полотенца или давать кому-то свои. Личные вещи должны оставаться личными, и ребенок должен это знать», — заключает Кирюшина.

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