Пушилин заявил об обращении к Путину по итогам референдума

Глава ДНР Пушилин: Путин поддержит присоединение при положительных итогах референдума

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что обращался к президенту России Владимиру Путину относительно итогов референдума. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что Путин пообещал поддержать включение ДНР в состав России. «Мы с моим коллегой [главой Луганской народной республики] Леонидом Ивановичем [Пасечником] уже к президенту обращались и он высказал поддержку — если жители Донбасса проголосуют положительно на референдуме, то он поддержит это решение», — заявил Пушилин.

Он также поделился дальнейшими намерениями. «Конечно же, мы придём к следующей юридической части. Все по плану, который мы для себя нарисовали уже давно — это план как можно быстрее стать частью большой страны, России», — ответил глава ДНР журналистам, поинтересовавшимся, планирует ли он обращаться к Путину с просьбой о включении ДНР в состав России.

Ранее Пушилин объявил о завершении референдума о вхождении Донбасса в состав России. Согласно окончательным результатам голосования, число проголосовавших за присоединение избирателей составило 98,42 процента, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента избирателей.

