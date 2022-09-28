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Трасс пообещала Зеленскому продолжить поддерживать Украину

Премьер Британии Трасс пообещала Зеленскому, что Лондон продолжит поддерживать Украину

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс созвонилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в канцелярии главы британского кабмина.

Отмечается, что Трасс пообещала украинскому президенту продолжить поддерживать Киев в свете «бутафорских референдумов» на Украине. Она заверила главу государства, что Соединенное Королевство никогда не признает попытки Москвы присоединить суверенные территории к РФ.

«Она повторила, что Украина может рассчитывать на британскую поддержку до тех пор, пока президенту [России Владимиру] Путину не будет нанесено поражение», — сообщили в администрации Трасс.

Ранее стало известно, что депутаты парламента Британии готовят шаги для формирования вотума недоверия к Трасс из-за ее экономических инициатив, которые, по мнению парламентариев, негативно скажутся на развитии государства. Источник Sky News в парламенте заявил, что она и ее сторонники «играют с экономикой на высшем уровне жизнями людей».

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Виктория Кондратьева
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