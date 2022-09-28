Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС на берегу Черного моря
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции (АЭС на берегу) Черного моря, в провинции Синоп. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы планируем предпринять шаги в вопросе строительства АЭС в Синопе. С господином Путиным мы обстоятельно обсудили данный вопрос, и мы продолжаем вести обсуждения», — указал Эрдоган.
Турецкий президент также заявил об отсутствии у Анкары проблем по поставкам газа из России. «У нас зимой не будет проблем с газом. После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу. С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу. Мои переговоры с господином Путиным по этой теме положительные, надеюсь на хорошие результаты», — подчеркнул он.