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Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС на берегу Черного моря

Путин и Эрдоган обсудили строительство второй АЭС в черноморской провинции Синоп

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции (АЭС на берегу) Черного моря, в провинции Синоп. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем предпринять шаги в вопросе строительства АЭС в Синопе. С господином Путиным мы обстоятельно обсудили данный вопрос, и мы продолжаем вести обсуждения», — указал Эрдоган.

Турецкий президент также заявил об отсутствии у Анкары проблем по поставкам газа из России. «У нас зимой не будет проблем с газом. После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу. С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу. Мои переговоры с господином Путиным по этой теме положительные, надеюсь на хорошие результаты», — подчеркнул он.

Марина Совина
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