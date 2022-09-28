Эрдоган заявил об отсутствии проблем по поставкам газа из России

Президент Турции Эрдоган заявил об отсутствии проблем с поставками газа из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у Анкары проблем с Россией по поставкам газа. По словам турецкого лидера, переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по этой теме нацелены на «хороший результат», передает РИА Новости.

«У нас зимой не будет проблем с газом. После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу. С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу. Мои переговоры с господином Путиным по этой теме положительные, надеюсь на хорошие результаты», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту «Мир».