Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган заявил об отсутствии проблем по поставкам газа из России

Президент Турции Эрдоган заявил об отсутствии проблем с поставками газа из России
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у Анкары проблем с Россией по поставкам газа. По словам турецкого лидера, переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по этой теме нацелены на «хороший результат», передает РИА Новости.

«У нас зимой не будет проблем с газом. После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу. С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу. Мои переговоры с господином Путиным по этой теме положительные, надеюсь на хорошие результаты», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту «Мир».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве
Азербайджан опроверг нарушение прекращения огня с Арменией
Юрист объяснила порядок действий для получения отсрочки по здоровью
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС на берегу Черного моря
США сбили иранский беспилотник в Ираке
Эрдоган назвал катастрофой возможность применения на Украине ядерного оружия
Психолог назвал лучшие формы защиты от стресса
США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
Эрдоган заявил об отсутствии проблем по поставкам газа из России
Захарова припомнила Белому дому угрозы Байдена покончить с «Северным потоком»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.