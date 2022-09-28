Наблюдатель из Италии заявил, что международные наблюдатели должны уважать права народов

Нужно создать новую сеть международных наблюдателей, которые бы действовали прозрачно и уважали право народов на самоопределение. К этому призвал международный наблюдатель из Италии, дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани в ходе пресс-конференции международных наблюдателей, следивших за ходом референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

«Учитывая то, что Запад имеет сеть своих наблюдателей, которых направляют в разные не западные страны, чтобы транслировать то, что нужно Западу, видим необходимость в создании новой сети международных наблюдателей, уважающих международное право и право народов на самоопределение», — заявил он.

Гриттани добавил, что уже переговорил с друзьями из разных стран, и они поддержали эту идею. Дипломат пообещал реализовать задуманное в кратчайшее время.

В ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 27 сентября завершились референдумы о присоединении к России. Во всех регионах подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что спасение людей, которые проживают на территориях, где проводятся референдумы, является приоритетом для российского общества.