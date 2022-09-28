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Ревнивый россиянин задушил жену ремнем и получил 11 лет колонии

В Бурятии осудили на 11 лет ревнивого мужчину, избившего и задушившего ремнем жену

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Закаменский районный суд Республики Бурятия приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину за убийство жены. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июле пьяный супруг избил возлюбленную руками по голове и телу из чувства ревности. Затем он взял черный ремень и задушил жертву.

В настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что под Тюменью пенсионера осудили на 8 лет за убийство жены, с которой он прожил 37 лет, из-за отказа посадить картошку.

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Екатерина Власова
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