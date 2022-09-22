Российский пенсионер зарезал жену из-за отказа помочь посадить картошку

Под Тюменью пенсионера осудили на 8 лет за убийство жены из-за отказа посадить картошку

Викуловский районный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 72-летнего Николая Бабакова за убийство супруги, с которой он прожил 37 лет. Об этом в четверг, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Во время судебного заседания он полностью признал вину и сказал, что неоднократно избивал жену, однако нож взял впервые.

По данным следствия, 17 мая 2022 года пенсионер употреблял спиртное вместе с супругой в сенях дома. Внезапно он решил посадить картошку и позвал на помощь жену, однако та отказалась. Тогда разозлившийся россиянин схватил кухонный нож и несколько раз ударил им женщину в живот. Она скончалась на месте.

5 августа сообщалось, что в Омске пенсионер зарезал жену на глазах у внука и попытался убить себя.