Российский пенсионер зарезал жену на глазах у внука и попытался убить себя

В Омске пенсионер зарезал жену на глазах у 11-летнего внука и попытался покончить с собой

В Омской области следователи возбудили дело в отношении 66-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве 62-летней супруги. Об этом в пятницу, 5 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 4 августа в доме на улице Луначарского фигурант поссорился со своей женой и ударил ее несколько раз ножом, нанеся ей смертельные ранения, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. За происходящим наблюдал 10-летний внук пожилых людей и пытался помочь бабушке. Он выбежал на улицу и позвал прохожих, которые вызвали полицейских.

Известно, что фигурант сейчас госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд арестовал 49-летнюю россиянку, обвиняемую в отравлении трех внуков и дочери-инвалида.