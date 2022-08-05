Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский пенсионер зарезал жену на глазах у внука и попытался убить себя

В Омске пенсионер зарезал жену на глазах у 11-летнего внука и попытался покончить с собой

Таисия Лисковец / РИА Новости

В Омской области следователи возбудили дело в отношении 66-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве 62-летней супруги. Об этом в пятницу, 5 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 4 августа в доме на улице Луначарского фигурант поссорился со своей женой и ударил ее несколько раз ножом, нанеся ей смертельные ранения, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. За происходящим наблюдал 10-летний внук пожилых людей и пытался помочь бабушке. Он выбежал на улицу и позвал прохожих, которые вызвали полицейских.

Известно, что фигурант сейчас госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд арестовал 49-летнюю россиянку, обвиняемую в отравлении трех внуков и дочери-инвалида.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины
Архитектор дал советы по экономии денег при ремонте ванной комнаты
Суд в ДНР рассмотрит дело обвиняемого в убийстве заложницы морпеха ВСУ
Российский пенсионер зарезал жену на глазах у внука и попытался убить себя
В российском регионе пригородный поезд сошел с рельсов
Женщина пожаловалась на нападки незнакомцев из-за тату по всему телу
В России захотели отказаться от импорта семян
Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в Великобритании
Олимпийский чемпион Уайлд выступил в защиту осужденной баскетболистки Грайнер
В посольстве России заявили о попытке США оправдать накачку Украины вооружениями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.