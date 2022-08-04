Россиянку арестовали за отравление трех внуков и дочери-инвалида

В Саратовской области суд арестовал обвиняемую в отравлении трех внуков и дочери россиянку

В Саратовской области суд арестовал 49-летнюю россиянку, обвиняемую в отравлении трех внуков и дочери-инвалида. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 декабря в селе Александровка обвиняемая подмешала отраву в еду трем внукам трех, пяти и семи лет, а также 23-летней дочери-инвалиду. В итоге все четверо скончались 13 декабря. Причиной жестокой расправы, как сообщает следствие стала внезапно возникшая личная неприязнь.

Экспертиза выявила, что все четверо умерли от отравления неизвестным веществом. СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. «В ходе допроса в качестве подозреваемой, а также проверки показаний на месте, злоумышленница показала и рассказала об обстоятельствах совершенного преступления. В содеянном раскаялась», — сообщили в СКР.

19 июля сообщалось, что в Калужской области российская пенсионерка отравила газом двоих знакомых и получила 15 лет колонии.