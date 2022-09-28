Румыния рекомендовала своим гражданам уехать из России

МИД Румынии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию России

МИД Румынии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию России и воздержаться от «необязательных поездок» в эту страну. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, на фоне недавних событий в России, в том числе объявления частичной мобилизации, румынский МИД рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность скорейшего выезда с территории РФ. В ведомстве добавили, что Румыния не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится там, — немедленно уехать. «Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, — покинуть страну как можно скорее», — заявил он.