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Юрист рассказал о нюансах нового формата водительских прав с 1 октября

Юрист Безделин: пластиковые водительские права требуются даже с электронным удостоверением

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин рассказал о нюансах нового экспериментального формата водительских прав, который вступит в силу 1 октября. Этим он поделился с агентством «Прайм».

Новые правила для автомобилистов предоставляют возможность предъявлять электронное водительское удостоверение. Безделин уточнил, что цифровые права можно получить в виде персонального QR-кода через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Также сотрудник ГИБДД сможет проверить такие права с помощью своего устройства.

Однако это не отменяет необходимости иметь при себе пластиковое удостоверение, предупредил юрист. «Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в Правила дорожного движения пока только готовятся», — отметил он, пояснив, что пока нововведения не закрепятся официально, инспекторы вправе требовать обычные права и регистрационные документы.

Помимо прочего, возможны и неполадки со связью, которые могут помешать проверке электронного удостоверения. «Пластиковые права необходимы и в случае, если на месте проверки нет интернета. Тогда инспектор просто не сможет считать QR-код. Но сейчас специалисты работают над тем, чтобы сервис работал не только онлайн, но и офлайн», — добавил Безделин. Он также проинформировал, что сейчас ведется разработка электронного формата полиса ОСАГО, который тоже будет в виде QR-кода.

Ранее сообщалось о решении ГИБДД использовать дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. В случае подтверждения нарушений, диагностическая карта будет аннулирована.

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Варвара Кузьмина
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